Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Банк России намерен осенью 2027 года протестировать офлайн-платежи в цифровых рублях. Покупатели смогут расплачиваться цифровыми рублями даже при отсутствии интернет-соединения, если эксперимент пройдет успешно, сообщил регулятор.

Для участия в пилоте пользователям предложат открыть отдельный офлайн-кошелек в приложении своего банка. С его помощью можно будет проводить платежи без подключения к интернету. В ЦБ отметили, что банкам и торговым компаниям уже сейчас стоит подготовить свои системы к появлению нового сервиса.

Пока возможность совершать такие платежи находится на стадии разработки и тестирования. Обычные операции с цифровыми рублями уже доступны через банковские приложения, однако для них требуется подключение к сети.

Ранее зампред ЦБ Зульфия Кахруманова сообщила, что к платформе цифрового рубля подключились уже 38 банков, а более 140 находятся в процессе интеграции. Счета на платформе открыли 295 тысяч физлиц и 15 тысяч юрлиц, совершено свыше 250 тысяч операций.