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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который с 2027 по 2031 год предлагает снизить налоговую нагрузку на российские анимационные компании.

Законопроект предлагает внести изменения в Налоговый кодекс РФ. Для таких организаций предлагается установить ставку налога, зачисляемого в федеральный бюджет, на уровне 3%, а в бюджет субъекта РФ – на уровне 0%.

Льгота коснется компаний, которые непрерывно числятся в реестре организаций, производящих анимационную аудиовизуальную продукцию и оказывающих услуги по ее созданию. Условие должно выполняться в налоговом (отчетном) периоде применения ставок и на протяжении пяти календарных лет прямо перед ним.

В настоящее время базовая ставка налога на прибыль составляет 25%. В федеральный бюджет направляется 8% суммы налога, в региональный – 17%.

В пояснительной записке к документу говорится, что снижение ставки позволит реинвестировать дополнительную прибыль в проекты для детской и семейной аудитории, а также в замещение программного обеспечения из недружественных стран в условиях санкций.

Мера "поможет ускорить импортозамещение в кинотеатрах, на телеканалах и онлайн-платформах отечественными анимационными фильмами и сериалами", отмечается в документе. Кроме того, она повысит привлекательность отрасли для частных инвесторов, за счет которых формируется 80% бюджетов производства анимационного контента.

Ранее сообщалось, что индивидуальных предпринимателей, которые занимаются производством кинопродукции, могут освободить от НДС. Такая норма содержится в поправках ко второму чтению бюджета, которые были одобрены кабмином. Отмечалось, что подобная мера уже применяется к организациям, работающим в сфере кинематографии.