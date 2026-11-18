Фото: ТАСС/Юрий Ильенко

Актер Вячеслав Воскресенский, который сыграл главную роль в советском фильме-сказке "Финист – Ясный сокол", находится дома после реабилитации. Об этом ТАСС рассказала его дочь Юлия Воскресенская.

По ее словам, у артиста "все в порядке". В конце сентября его самочувствие улучшилось. Позже актера перевели в реабилитационный центр.

Воскресенского госпитализировали в Екатеринбурге в середине июля. У него был диагностирован аппендицит, который осложнился перитонитом.

Тогда же семья сообщила, что актер находится в тяжелом состоянии в реанимации. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В августе состояние артиста оставалось без изменений.

Кроме того, актеру Тимофею Трибунцеву, который играет главную роль в постановке "Дон Кихот", вызвали скорую помощь в московский Театр Наций. Перед началом презентации ему стало плохо. Причиной стали боли в спине. Однако от госпитализации актер отказался.