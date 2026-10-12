В "Современнике" рассказали, что актриса Неелова находится под наблюдением врачей

Фото: кадр из фильма "Карп отмороженный"; режиссер – Владимир Котт; производство – "КиноКластер"

Российская актриса Марина Неелова находится под наблюдением врачей. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе театра "Современник".

"Мы с Мариной Мстиславовной на связи. У нее все еще находятся врачи. Диагноз будет известен позже", – уточнила собеседница агентства.

Ранее СМИ писали, что актрису доставили в одну из московских больниц. По информации журналистов, она сломала шейку бедра, после чего ей вызвали скорую помощь. Другие подробности инцидента не раскрываются.

До этого у актера Тимофея Трибунцева возникли боли в спине перед началом презентации спектакля "Дон Кихот" в Театре Наций. В связи с этим вызвали медиков, однако от госпитализации артист отказался.