ТАСС: тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову снова госпитализировали

Фото: legion-media.com/Usoev Gennady

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову снова госпитализировали. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

По словам источника, состояние Тарасовой пока не могут стабилизировать.

Ранее о госпитализации тренера сообщалось 3 сентября. Тогда состояние Тарасовой не вызывало опасений. Через несколько дней ее племянник Алексей рассказал, что женщину выписали после прохождения планового обследования.

Однако уже 17 сентября СМИ сообщили, что тренер вновь оказалась в больнице. Других подробностей не приводилось. Позднее Тарасова заявила, что ее выписали из больницы.

