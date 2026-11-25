Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 5,5 тысячи горожан стали обладателями новых квартир в районе Перово в рамках программы реновации, которая стартовала на востоке Москвы в 2020 году. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, всего в районе в программу вошли 196 старых зданий, из которых 31 дом полностью расселен, а жильцы еще одной пятиэтажки находятся в процессе переезда. Из общего числа будущих переселенцев в Москве более 42,5 тысячи человек – жители Перова.

Всего в Перове под заселение передано 13 новостроек, отметил Ефимов. При строительстве всех комплексов учитывали требования безбарьерной среды. Первые этажи зданий сделали нежилыми, чтобы в дальнейшем там открылись объекты социальной инфраструктуры. В результате в районе обновился жилой фонд, а застройка стала более сбалансированной.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы построят еще 19 новых домов по программе реновации. Общая площадь жилья превысит 437 тысяч квадратных метров. Всего там будет более 7 тысяч квартир, 73 из которых обустроят специально для маломобильных горожан.