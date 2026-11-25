25 ноября, 10:39Общество
У косули Яши в "Лосином острове" отпал первый рог
Одного из рогов животное уже лишилось, второй должен отпасть в ближайшие дни. Изменения связаны с естественными гормональными процессами, которые происходят у самцов копытных после осеннего периода.
В это время уровень тестостерона снижается, а кровоснабжение рогов постепенно сокращается. Благодаря этому зимой животным не приходится расходовать энергию на поддержание тяжелых костных образований.
Сотрудники научного отдела национального парка и Лосиной биостанции наблюдают за состоянием Яши. По их оценке, процесс проходит в пределах физиологической нормы. Косуля остается активной, спокойно переносит изменения и не теряет аппетита.
Ранее в национальном парке "Лосиный остров" рассказали, что из-за необычно теплой ноябрьской погоды на осине начали распускаться почки. С наступлением первых заморозков они погибнут, однако весной дерево даст новые побеги. Осина также помогает восстанавливать лесные участки и служит кормом для лосей, зайцев и бобров.