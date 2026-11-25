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Движение ряда поездов "Таврия", следующих по направлению в Крым и из Крыма, нарушилось из-за сильного снегопада и падения деревьев на линии электропередачи в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

По данным на 09:00 25 ноября, сильнее всего от расписания отклонился поезд № 28 Керчь – Москва отправлением 23 ноября: он опаздывает на 11 часов. Состав № 92 Керчь – Москва, также вышедший на маршрут 23 ноября, следует с задержкой в девять часов. Поезд № 92 Москва – Керчь отправлением 24 ноября отстает от графика на 4,5 часа.

Кроме того, на четыре часа задерживается поезд № 170 Москва – Минеральные Воды отправлением 24 ноября, на девять часов – состав № 172 Новороссийск – Москва отправлением 24 ноября. Также сообщается о нарушениях расписания поездов, следующих между Крымом и Санкт-Петербургом.

Изменится и время отправления некоторых составов из столицы 25 ноября. Поезд № 28/27 Москва – Керчь отправится с Казанского вокзала не раньше 10:30, а состав № 172/171 Москва – Новороссийск – не ранее 13:00. Пассажирам рекомендуют приезжать на вокзал заранее.

Ранее Дептранс Москвы призвал жителей отказаться от поездок на личных автомобилях из-за снегопада 25 ноября. Водителям, которым все же придется сесть за руль, рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию и быть особенно внимательными к пешеходам. Также автомобилистам посоветовали проверить дворники и заранее залить незамерзающую жидкость.

