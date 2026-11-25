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Счета ООО "Север Строй", которое фигурирует в деле задержанного губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заблокированы для операций в четырех банках. Причиной стала задолженность по налогам, превышающая 65,9 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, имеющиеся в распоряжении агентства.

Согласно материалам приставов, в отношении компании открыто 81 исполнительное производство. Общая сумма взысканий достигает 74,8 миллиона рублей: почти 68,2 миллиона составляет основной долг, еще около 6,7 миллиона – исполнительский сбор. В мае этого года приставы начали производство об аресте активов "Север Строя". За несколько дней до этого иск к компании подал Мурманскавтодор.

"Север Строй" работал над реализацией проекта по реконструкции дороги Апатиты – Кировск вместе с Государственным областным казенным учреждением по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор). Однако цели не были достигнуты, договор расторгли, а в феврале текущего года компанию занесли в реестр недобросовестных подрядчиков.

Как отметила газета "Коммерсант", организатором преступной схемы по делу Чибиса считается руководитель представительства Мурманской области в Москве Ашот Баблумян. Второй фигурант – владелец строительного бизнеса Оганес Шанкоян. В юридических документах говорится, что Шанкоян выступает учредителем "Север Строя", специализирующегося на строительстве автомобильных дорог.

В результате в марте 2026 года суд в Москве заключил под стражу Баблумяна и Шанкояна. Им предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ), а также в трех эпизодах вывода денежных средств из России (пункт "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ).

Чибиса задержали 23 ноября по подозрению в хищении более 39 миллионов рублей из бюджета регионального Минстроя и растрате более миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты – Кировск. Кроме того, в деле фигурируют незаконные валютные операции. По мнению бывшего судьи Мосгорсуда Сергея Груздева, губернатору может грозить до 15 лет лишения свободы.

Позже стало известно, что Чибис указал в декларации доход за 2025 год в размере 5,1 миллиона рублей, а среди имущества – таунхаус площадью 176 квадратных метров в Испании и три участка под Мурманском. На банковских счетах губернатора находились 7,2 миллиона рублей.

В его собственности заявлены три земельных участка в Мурманской области, две квартиры в Москве, а также нежилые помещения, здания и сооружения в столице и Заполярье. Семье губернатора принадлежит и таунхаус в Испании: объект приобрели в 2012 году за 300 тысяч евро, а в декларации его стоимость оценивается в 11,7 миллиона рублей.