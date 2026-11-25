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Возможности карьерного роста считают важным критерием при выборе работодателя 57% соискателей в розничной торговле. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования HeadHunter и "Группы Лента", с которыми ознакомилась Москва 24.

В 2026 году кандидаты оценивают не только перспективы профессионального развития, но и условия труда. Самым весомым критерием остается размер заработной платы – его отметили 87% опрошенных. Далее идут адекватность руководства (77%) и стабильность компании (66%).

Еще 49% респондентов указали на важность обучения и развития, 40% – на гибкий график и понятные должностные обязанности. Интересные рабочие задачи назвали 34%, возможность удаленной или гибридной работы – 26%, атмосферу доверия – 21%. Прозрачная система оценки труда и возможность проявлять инициативу важны для 19%.

"Для крупного ретейлера важно создавать среду, в которой сотрудники могут развиваться, осваивать новые навыки и брать на себя более сложные задачи", – указала директор по персоналу "Группы Лента" Татьяна Юркевич.

Среди прочих факторов опрошенные называли сильную команду (15%), отсутствие лишней бюрократии и возможность влиять на решения (11%), а также быстрый процесс найма (6%). Кроме того, кандидаты смотрят на справедливую оценку труда и отношения в коллективе.

В рознице соискатели чаще всего выбирают сменный формат, хотя есть запросы и на пятидневную рабочую неделю, и на частичную занятость. Также кандидаты обращают внимание на прозрачность системы премирования и возможность брать дополнительные оплачиваемые смены. В крупных городах значение приобретают территориальная доступность рабочего места и наличие корпоративного транспорта.

Привлекать сотрудников помогают и корпоративные льготы с программами нематериальной мотивации. Наиболее востребованы добровольное медицинское страхование (ДМС), бонусы в магазинах компании и скидки от партнеров, а также профессиональные чемпионаты и конкурсы. Несколько меньший интерес вызывают корпоративное обучение, карьерное консультирование, материальная поддержка в трудных жизненных ситуациях и участие в волонтерских проектах.

Ранее сообщалось, что более 3,4 тысячи специалистов нашли работу, стажировку или практику в столичных компаниях с помощью сервиса "Кадры для бизнеса". Платформа помогает работодателям подбирать сотрудников, оценивать их навыки и готовить кадровый резерв. Сервисом могут пользоваться компании любого масштаба – от небольших стартапов до крупных предприятий.

