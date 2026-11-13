HR-эксперт Лоикова: реальный рост зарплат россиян уменьшится в 2027 году

Более 940 тысяч вакансий разместили российские работодатели на одном из популярных сайтов с начала ноября. Какие направления будут наиболее перспективными и прибыльными в 2027 году, расскажет Москва 24.

Высокая конкуренция

Свыше 940 тысяч вакансий появилось на одном из российских порталов по поиску работы с начала ноября, сообщил ТАСС.

По сравнению с октябрем заметно вырос спрос на операторов котельных – на 47%. Число вакансий в этой сфере дошло до отметки в 10,4 тысячи. Лидерами по количеству предложений стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры – более 84 тысяч мест, или около 9% от общего объема. Следом идут водители и экспедиторы (42,6 тысячи вакансий), а также менеджеры по продажам и работе с клиентами (42 тысячи).

При этом независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в разговоре с Москвой 24 отметила, что конкуренция за рабочее место сейчас самая высокая за последние годы.

"Индекс одного из крупных порталов показывает, сколько активных резюме приходится на одну вакансию. В октябре этого года он составил 9,0. Для сравнения, в 2019 году было 3,3, а в 2024-м – 3,9. Значение от 8 до 11,9 портал называет рынком работодателя, то есть периодом высокой конкуренции среди соискателей", – добавила она.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Есть и вторая причина: средние компании в 2026 году открывают вакансии чаще, чем реально нанимают людей. У них есть период, когда они долго и тщательно выбирают, выстраивают больше ступеней проверок, рекомендаций, компетенций. Часть вакансий нужна для сбора кадрового резерва на будущее, а не для найма сейчас.

В то же время безработица остается низкой – официально в августе она составила 2,2% с учетом сезонности. Люди в основном не остаются без работы, а ищут место лучше, плюс есть соискатели с подработками, добавила эксперт.

Прибыльные места

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

По мнению Зулии Лоиковой, быстрого улучшения ситуации на рынке труда в будущем году ждать не стоит: он может нормализоваться уже после 2027-го. В то же время безработица должна составить в районе 2,3–3%, уточнила эксперт.

Также она привела данные опроса Банка России, согласно которым порядка 72% предприятий хотят сохранить в 2027 году ту же численность сотрудников, что и в 2026-м. Таким образом, тенденции к массовым увольнениям и сокращениям на сегодняшний день нет.

Учредитель HR-агентства, карьерный консультант Зилина Султанова в разговоре с Москвой 24 выделила несколько направлений, в которых спрос на сотрудников в 2027 году, скорее всего, сохранится. К ним она отнесла производство, логистику, строительство, медицину, розничную торговлю и рабочие специальности. Также останется потребность в квалифицированных специалистах в сфере информационных технологий, кибербезопасности и автоматизации бизнес-процессов.





Зилина Султанова учредитель HR-агентства, карьерный консультант В некоторых офисных направлениях ситуация будет сложнее. В частности, высокая конкуренция может сохраняться среди специалистов начального уровня в IT, маркетинге, HR, административном персонале и некоторых финансовых направлениях. Это не означает, что мест в этих сферах не будет, но работодатели смогут выбирать из большего количества кандидатов, а процесс трудоустройства рискует занять больше времени.

Отдельно она отметила ситуацию с IT-специалистами. По словам Султановой, рынок уже не готов принимать всех кандидатов на тех условиях, которые были распространены несколько лет назад.

"Особенно это касается кадров без достаточного практического опыта. При этом сильные разработчики, архитекторы, специалисты по информационной безопасности и автоматизации по-прежнему востребованы", – пояснила Султанова.

Период оптимизации?

Несмотря на то что тенденции к массовым увольнениям и сокращениям нет, некоторые компании экономят по-другому. К примеру, сокращают рабочие часы, отправляют людей в простой, урезают премии и не индексируют оклады, рассказала Зулия Лоикова.

По ее словам, крупный бизнес в основном провел оптимизацию еще в начале 2025 года. В 2026-м таких резких сокращений найма не было – скорее, идет точечная замена топ-менеджмента.

"Средний бизнес осторожничает, а малый сокращает расходы сильнее всех. Траты на персонал – основная статья, и сейчас они направлены на удержание лояльных, сильных сотрудников и переобучение", – пояснила эксперт.

Зилина Султанова и вовсе высказала мнение, что период оптимизации полностью завершился. По ее словам. компании переходят к более взвешенному управлению персоналом.





Зилина Султанова учредитель HR-агентства, карьерный консультант Если раньше многие работодатели были готовы расширять команды и нанимать сотрудников с запасом, то сейчас бизнес внимательнее оценивает эффективность каждой позиции. При этом массовые сокращения не единственный способ оптимизации.

Компании могут замораживать подбор, не открывать новые позиции, перераспределять обязанности между действующими сотрудниками или заменять ушедших без расширения штата. Поэтому внешне рынок может выглядеть достаточно активным по количеству вакансий, хотя фактически работодатели не всегда увеличивают численность команд, пояснила карьерный консультант.

Оклады вырастут?

Зилина Султанова предположила, что в 2027 году рост зарплат продолжится, но станет более сдержанным и неравномерным. Существенного повышения доходов по всем направлениям ждать не стоит.

"В первую очередь зарплаты будут расти там, где сохраняется дефицит квалифицированных специалистов и где бизнесу важно удерживать ключевых сотрудников. В направлениях с высокой конкуренцией соискателей работодатели, напротив, получат больше возможностей для пересмотра зарплатных ожиданий кандидатов", – пояснила она.

В некоторых случаях компании будут предлагать более скромные условия, чем несколько лет назад, поскольку смогут выбирать из большего количества претендентов, добавила карьерный консультант.

Зулия Лоикова согласилась, что снижать зарплаты, скорее всего, не будут. В то же время рост реальных окладов с учетом инфляции замедлится: с 4,6% в 2026 году до 2,4% в 2027-м.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Номинальные зарплаты выросли на 13–15% в год, в 2027 году рост замедлится до 8%. Номинальное увеличение составило около 5%, в промышленности – до 10% при инфляции 4–5%. Реальные доходы большинства практически не изменятся.

В целом Султанова назвала 2027 год периодом адаптации к новым реалиям рынка труда. По ее оценке, работодатели станут более избирательными, а соискателям придется внимательнее относиться к своим компетенциям и профессиональному развитию.

Теперь одного только опыта уже недостаточно: все большее значение будет иметь то, насколько специалист умеет решать конкретные бизнес-задачи, адаптироваться к изменениям и осваивать новые инструменты, заключила специалист.

