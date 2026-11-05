Эксперт Майер объяснила, при каких условиях не стоит возвращаться на старую работу

Компании все чаще готовы вновь принять на работу когда-то уволившихся сотрудников, а сами специалисты перестали видеть в этом что-то необычное. Почему бизнес пересмотрел отношение к "бумерангам" и какие риски это несет для обеих сторон, разбиралась Москва 24.

Сотрудник-"бумеранг"

Возвращение бывших сотрудников стало обычной практикой для российских компаний: они все чаще готовы снова нанимать тех, кто когда-то ушел, а сами специалисты уже не считают это чем-то необычным, сообщает "Газета.ру" с ссылкой на заместителя генерального директора агентства занятости Арсена Бадаляна.

"Хороший специалист не всегда уходит из-за конфликта с компанией: ему могут предложить более высокую должность, интересный проект или другой уровень дохода. Иногда просто хочется сменить обстановку и получить новый опыт", – отметил Бадалян.

Однако часто человек сравнивает не два предложения на собеседовании, а два реальных места работы – и новое разочаровывает: повышенная зарплата нередко оборачивается значительно большей нагрузкой, обещанные карьерные перспективы не всегда реализуются, а атмосфера или отношения оказываются хуже, чем ожидалось.

С другой стороны, новый кандидат "извне" может блестяще пройти собеседование, но его дисциплинированность, стрессоустойчивость и умение работать в коллективе проявятся лишь в процессе, когда бывшим сотрудником часть этой неопределенности уже снята. Кроме того, он может принести в команду новые знания и навыки, которые освоил на другом месте работы, добавил Бадалян.

Учредитель HR-агентства, карьерный консультант Зилина Султанова отметила, что такая схема особенно актуальна для бизнеса в условиях дефицита квалифицированных кадров.





Зилина Султанова учредитель HR-агентства, карьерный консультант Возвращаться однозначно стоит, если изменились условия, из-за которых человек когда-то уволился. Например, сменился руководитель, появились карьерные перспективы, пересмотрели зарплату или функционал. Возвращаться только из-за ностальгии или привычки я бы не рекомендовала.

По ее словам, главный совет сотрудникам – не ориентироваться исключительно на обещания. Важно заранее обсудить должность, обязанности, зарплату, нагрузку и перспективы. Если причиной первого ухода были конфликты с руководством, переработки или отсутствие развития, нужно убедиться, что эти проблемы действительно решены.

"Самое главное: не стоит снова приходить в компанию, если изменилось только предложение по зарплате, а все остальное осталось прежним. Хорошее возвращение – это когда обе стороны понимают ценность друг друга и готовы выстраивать новые профессиональные отношения", – заключила эксперт.

Как вернуться?

Возвращение на прежнее место работы – это шаг, требующий точного расчета: иногда он оказывается мощным карьерным рывком, а иногда – повторением старых ошибок, подчеркнула в разговоре с Москвой 24 бизнес-психолог, советник по управлению и принятию решений Елизавета Майер.

"Когда стоит вернуться: первое – если есть возможности для роста, человек может получить более высокую должность, расширить круг обязанностей или значительно повысить зарплату, отражающую новые навыки. Второе – когда старые проблемы действительно решены", – уточнила эксперт.

Конкретные причины ухода – плохое управление, токсичная корпоративная культура, нехватка ресурсов – должны измениться, и это важно подтвердить не словами, а фактами, добавила она.





Елизавета Майер бизнес-психолог, советник по управлению и принятию решений Если вы расстались не на самой теплой ноте, но по какой-то причине решили вернуться, главная задача – обнулить прошлый негатив, проведя "переговоры на берегу". Еще один важный момент – держать дистанцию. В первое время лучше вести себя как новый сотрудник – присматриваться к изменениям, не лезть во внутренние интриги и не пытаться сразу вернуть былой статус-кво.

Она обратила внимание на то, что есть маркеры, которые четко указывают – выходить на прежнее место нельзя. Например, если берут из-за безысходности: компания ищет кого угодно, лишь бы спасти проект, но после кризиса сотрудника могут уволить или заменить на более дешевого специалиста.

"Второй – если предлагают "расстрельную должность" и роль "спасителя": когда ждут чуда и мгновенного решения системных проблем, которые копились годами. В таком случае есть шанс быстро выгореть под грузом завышенных ожиданий", – уточнила она.

Также, по мнению психолога, возвращаться не стоит, если основная причина ухода остается прежней: бывший начальник или коллега-интриган, ставшие поводом увольнения, все еще на своих местах, ничего не изменится, потому что люди редко меняют стиль управления.

Еще одним красным флагом может стать ситуация, когда сотрудник вынужден постоянно доказывать свою лояльность. Когда руководство или часть коллектива считают вас "предателем", придется работать вдвое больше, чтобы вернуть утраченное доверие, что априори вряд ли возможно в данной ситуации, заключила Елизавета Майер.