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06 ноября, 17:54

Экономика

Продажи розового вина в России выросли почти на 8% за полгода

Фото: 123RF.com/alpaksoy

Розовое вино стало лидером по темпам роста продаж в денежном выражении среди винных категорий в России за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитику экспертов.

За январь – июнь продажи розового вина увеличились на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Белое вино за это время прибавило 3,8%, однако сохранило первое место по доле в обороте – 53%.

Белые вина также оказались наиболее распространенными среди российских домохозяйств: показатель их проникновения составил 43%. Для красных вин он достиг 35%, для розовых – 16%.

Эксперты связывают рост интереса к белым и розовым винам с изменением потребительских предпочтений. В частности, женщины все чаще выбирают более легкие и свежие напитки.

Как отметил президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер, стоимость алкогольной продукции к новогодним праздникам может измениться в отдельных магазинах. Однако, как заявил эксперт в разговоре с News.ru, общего повышения цен на всем рынке не ожидается.

По его словам, динамика цен будет зависеть от страны происхождения продукции, имеющихся запасов и уровня конкуренции в конкретной категории. В ноябре и декабре спрос на алкоголь традиционно растет, однако это не означает, что подорожание импортной продукции из недружественных стран приведет к повышению стоимости всего спиртного.

Ранее в Ассоциации виноградарей и виноделов России сообщили, что к 2028 году доля отечественного вина на рынке превысит 70%. По прогнозам экспертов, уже через 2–3 года российское вино перестанет быть просто заменой импорту и превратится в самостоятельную категорию с узнаваемыми брендами и лояльной аудиторией.

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