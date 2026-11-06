Минюст внес в реестр иноагентов поэтессу Галину Рымбу и режиссера Леду Гарину

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская​

Поэтессу Галину Рымбу и журналистку Ларису Гарину включили в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

Всего 6 ноября статус иноагентов получили пять человек, два незарегистрированных политических объединения – "Мирная Россия" и "Рассвет", а также медиаресурс "Разоблачено".

Согласно распоряжению ведомства, Рымбу внесли в список за распространение недостоверных сведений о деятельности российских властей и материалов иноагентов и нежелательных организаций.

Кроме того, Минюст указал на ее выступления против специальной военной операции и пропаганду ЛГБТ-отношений (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Также она взаимодействовала с одной из организаций, признанных нежелательными в России.

В отношении Гариной министерство отметило ее публикации с недостоверной информацией о решениях российских органов власти, выступления против СВО и помощь в сборе денег для Вооруженных сил Украины. Кроме того, она участвовала в подготовке и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. По данным Минюста, Гарина живет за пределами России.

В реестр также попали Борис Грозовский, Никита Родькин и Мурад Темиров. Грозовскому ведомство вменило распространение недостоверных сведений не только о российских властях, но и о Русской православной церкви. В Минюсте также отметили его сотрудничество с иноагентами, участие в распространении их материалов и выступления против спецоперации.

Родькин, по информации министерства, публиковал недостоверные сведения о деятельности российских властей, выступал против СВО и пропагандировал ЛГБТ-отношения. Кроме того, он участвовал в распространении материалов иноагентов и взаимодействовал с ними.

Темирову вменили аналогичные публикации о российских органах власти и выступления против спецоперации. Также он распространял материалы иноагента и взаимодействовал с нежелательной организацией. Темиров, как и Гарина, находится за пределами России.

Основанием для включения "Мирной России" в реестр стали публикации о российских властях и избирательной системе, которые Минюст счел недостоверными, а также выступления против СВО и распространение материалов иноагентов и нежелательных организаций. В объединение входят люди, уже включенные в реестр.

"Рассвет" ведомство связало с распространением недостоверных сведений о деятельности властей и избирательной системе, а также материалов иноагентов. Кроме того, объединение взаимодействовало с ними, а его председатель уже имеет статус иноагента.

Медиаресурс "Разоблачено" включили в перечень из-за публикаций о российских органах власти и избирательной системе, которые Минюст назвал недостоверными. Также ведомство указало на призывы ресурса к участию в несанкционированных митингах и распространение материалов иноагентов и нежелательных организаций.

В тот же день из реестра исключили ООО "Вертолет и Ко" в связи с ликвидацией.

Ранее сообщалось, что Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил главного редактора The Insider (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России) Романа Доброхотова (признан иноагентом в РФ) к 5,5 года колонии общего режима, признав его виновным в организации деятельности нежелательной организации в России.

По данным прокуратуры, Доброхотов был организатором и членом издания, знал о признании его деятельности нежелательной, дважды привлекался к административной ответственности за участие в работе структуры и, находясь за пределами России, продолжал обеспечивать ее функционирование, публикуя материалы с негативной оценкой событий в стране.