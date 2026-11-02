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02 ноября, 15:40

Политика

Суд в Москве заочно приговорил главреда The Insider Доброхотова к 5,5 года колонии

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин (Роман Доброхотов признан иноагентом в РФ)

Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил главного редактора издания The Insider (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России) Романа Доброхотова (признан иноагентом в РФ) к 5,5 года колонии общего режима. Его признали виновным в организации деятельности нежелательной организации в России, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, Доброхотов был организатором и членом иностранной организации The Insider. О том, что ее деятельность в установленном порядке признана нежелательной, он знал. За участие в работе этой структуры его дважды привлекали к административной ответственности.

Находясь за пределами России, Доброхотов продолжил обеспечивать функционирование нежелательной организации: он публиковал на своих страницах в видеохостинге информационные материалы, посвященные различным событиям в России и содержащие их негативную оценку.

Ему также на 5 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов через электронные и информационно-телекоммуникационные сети, включая интернет. Приговор в законную силу не вступил.

Согласно информации ФСБ, Доброхотов в 2021 году приехал в Колещатовку Воронежской области, а затем пешком пошел на территорию Украины в обход контрольно-пропускных пунктов (КПП). В результате он незаконно пересек границу.

В связи с этим фактом возбудили уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Позже в суд поступило ходатайство о заочном аресте. Спустя некоторое время Доброхотова объявили в розыск.

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