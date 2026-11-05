В ГД предложили разрешить возвращать через "Госуслуги" расходы на невыданные лекарства

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Депутаты фракции "Новые люди" в Госдуме выступили с инициативой разрешить возвращать через портал "Госуслуги" расходы на невыданные льготные лекарства. Копию соответствующего запроса председателю правительства РФ Михаилу Мишустину приводит Агентство "Москва".

На данный момент если льготного препарата нет в аптеке, а прерывать лечение нельзя, то пациенту приходится покупать лекарство за свой счет. При этом вернуть потраченные деньги непросто – требуются отдельные заявления и подтверждения, а иногда приходится обращаться в суд.

В связи с этим парламентарии попросили подумать о создании единого федерального внесудебного механизма компенсации расходов на льготные препараты с подачей заявлений через "Госуслуги". Кроме того, депутаты предложили поручить Минздраву, Минцифры и Минфину совместно с регионами проработать порядок проверки заявлений, сроки выплат и финансовое обеспечение.

Согласно результатам исследования Всероссийского союза пациентов, проведенного в 2025 году, 63,8% опрошенных льготников рассказали, что покупали препараты, которые должны получать бесплатно. При этом 68,5% респондентов назвали причиной отсутствие лекарства в аптеке.

Ранее в Госдуме предложили создать на сайте Минздрава "красную кнопку" для жалоб пациентов. По мнению депутатов, россиянам, столкнувшимся с проблемами при записи к врачу или получении льготных лекарств, необходимо иметь возможность оперативно сообщать об этом.

Данная функция также позволит людям напрямую сообщать о проблемах на федеральном уровне, не оставаясь один на один с трудностями. Минздрав, в свою очередь, сможет видеть реальную картину по всем субъектам.

