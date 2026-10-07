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07 октября, 09:26

Общество

В Москве внедрили новую систему выдачи лекарств пациентам после инфаркта и инсульта

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В Москве пациенты, которые перенесли инфаркт и инсульт, теперь получают первый запас льготных препаратов на 30 дней уже при выписке из стационара. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Благодаря цифровизации медицинских процессов, большому объему данных и управленческим инструментам мы увидели, что не все пациенты после инфаркта и инсульта начинают необходимую лекарственную терапию в первый месяц после выписки", – отметила заммэра.

Она подчеркнула, что именно этот период особенно важен для дальнейшего восстановления пациента. Новый подход позволяет сразу начать необходимое лечение и повышает вероятность того, что человек будет соблюдать назначенную терапию.

Информация о выписке автоматически передается в поликлинику. Таким образом, терапевт видит пациента и может заранее продлить рецепт на лекарства. Если льготу ранее не оформили, это делают во время госпитализации, при необходимости врач может связаться с человеком через сервис телемедицины. В случае жалоб или недомогания пациента приглашают на очный прием.

Ранее столичные врачи начали применять новую методику для лечения нарушений сердечного ритма. Первые операции с использованием электропорации выполнили в Московском клиническом научно-исследовательском центре "Больница 52". Технология основана на воздействии коротких электрических импульсов. При этом, в отличие от других методик, электропорация не затрагивает здоровые ткани.

"Новости дня": больше москвичей смогут получать льготные лекарства для защиты от инфаркта

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