Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск воздушных судов после временного ограничения работы. Об этом сообщили в Росавиации.

Ведомство отметило, что меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

При этом аэропорт Внуково продолжает работать в особом режиме. Обслуживание воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

Сбои в работе московских аэропортов начались на фоне атаки беспилотников на Москву. Сергей Собянин заявил, что в ночь на 24 ноября силы противовоздушной обороны ликвидировали 30 БПЛА, летевших в сторону столицы.