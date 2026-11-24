Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще 11 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, уничтожили силы ПВО Минобороны. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра Москвы, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Ранее градоначальник сообщал об уничтожении 9 беспилотников. Таким образом, общее число сбитых БПЛА на подлете к Москве в ночь на 24 ноября достигло 20.

До этого в результате атаки беспилотников по промышленным объектам в Пермском крае погиб один человек. Еще двое пострадали, они получили легкие осколочные ранения.