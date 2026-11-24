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Владимир Путин во время встречи с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером показал последнему архивные документы, связанные с историей его семьи. Они рассказывали об участии деда Кушнера в партизанском сопротивлении нацистам во время Холокоста. Об этом американский спецпредставитель рассказал в интервью журналу New York.

Кушнер расценил этот жест как "тонкий намек" на общую историю России и США. По его мнению, таким образом российская сторона напомнила о совместной борьбе двух стран против нацизма.

Дед и бабушка Кушнера по отцовской линии, Джозеф и Рая, пережили Холокост на территории современной Белоруссии. В 1943 году Рая вместе с отцом и сестрой сумела бежать из нацистского гетто в Новогрудке через подземный тоннель.

После побега она присоединилась к еврейскому партизанскому отряду. Там же находился ее будущий муж, который сумел бежать из нацистского трудового лагеря. После окончания войны они поженились, а в 1949 году переехали в США.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером состоялась в Кремле 12 ноября и продолжалась более двух часов. В переговорах также участвовали помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев.