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12 ноября, 17:32

Политика

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером завершилась

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин завершил встречу с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры длились примерно 2,5 часа, первые 25 минут были открытыми для СМИ.

В настоящее время кортеж с автомобилями, в которых находятся спецпосланники президента Соединенных Штатов, покинул Кремль.

Встреча состоялась после трехсторонних консультаций в Абу-Даби, которые прошли 10–11 ноября. Уиткофф на встрече назвал сигналом прогресса готовящийся обмен пленными. Консультации в ОАЭ, по его оценке, прошли конструктивно, а делегации двух стран отработали слаженно.

Президент России, в свою очередь, предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. По словам Путина, Россия контролирует город и готова обеспечить безопасность операции.

Кроме того, российский лидер высказался о разногласиях по территориальному вопросу, подчеркнув, что для Москвы всегда будут важнее люди, которые живут на этих территориях.

Также Путин заявил, что хотел бы, чтобы мир на Украине был вечным. Однако он добавил, что Россия всегда говорила о неприемлемости присутствия иностранных войск на Украине.

Путин назвал присутствие иностранных войск на Украине угрозой нацбезопасности России

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Сюжет: Переговоры по Украине
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