В Перу строитель погиб при обрушении арки, построенной к визиту Папы Римского

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В перуанском городе Пиментель рабочий погиб в результате обрушения арки, которую строили к приезду Папы Римского Льва XIV. Об этом сообщает перуанская газета El Comercio.

Инцидент произошел в районе Эль-Сантуарио. Конструкцию возводили в рамках работ по благоустройству доступа к святилищу Богоматери Мира, которое понтифик посетит 13 ноября. По данным издания, в момент ЧП погибший штукатурил арку.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, службы безопасности и медики. По свидетельствам очевидцев, рабочий трудился без средств индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке обрушилось трехэтажное жилое здание, которое рухнуло на стройплощадку. В результате погибли по меньшей мере два человека, еще 17 пострадали. В настоящее время идет разбор завалов. Среди пострадавших – семеро детей.