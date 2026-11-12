Сомнолог Царева: мелатонин может быть опасен для пациентов с аутоиммунными заболеваниями

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Мелатонин способен провоцировать яркие сновидения, однако может быть опасен для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, рассказала в беседе с Москвой 24 врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.

Ранее 26-летняя москвичка обратилась в клинику с жалобами на яркие кошмары, спутанность сознания и слуховые галлюцинации перед сном после двух месяцев приема мелатонина. Врач при этом отметил, что некоторые реакции были заявлены в аннотации в качестве редкого побочного эффекта, сообщил телеграм-канал Baza.

По словам Царевой, препараты с мелатонином действительно способны вызывать яркие сновидения, похожие на мультфильмы. Но до сих пор точно не установлено, с чем это может быть связано. Возможно, дело во влиянии на биохимию головного мозга, на некие рецепторы. Но на данный момент нет оснований рассматривать это как грозный симптом, ухудшающий здоровье.





Елена Царева врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук В целом мелатонин относится к безрецептурным препаратам и считается, что он достаточно безопасен. Однако каждое отдельное лекарственное средство с ним в основе содержит в инструкции список возможных побочных эффектов. Часто, например, советуют быть осторожными при наличии аутоиммунных заболеваний в силу того, что вещество имеет иммуномодулирующее действие. При этом пока нет ни одного исследования, которое могло бы подтвердить или опровергнуть наличие негативных последствий. Но риск остается.

В целом мелатонин положительно влияет на состояние: помогает наладить сон, увеличить его глубину, что в свою очередь меняет в лучшую сторону состояние иммунитета, а также углеводный и жировой обмен.

Однако подбирать препарат, особенно тем, у кого есть какие-то особенности здоровья, лучше вместе с врачом. Специалист учтет возможные риски, взвесит, насколько они перевешивают возможную пользу от приема. Помимо этого, использовать надо лекарственные препараты, которые прошли все этапы сертификации, а не БАДы, которые слабо контролируются. В последних могут быть какие-либо неучтенные примеси, которые сами по себе дадут побочный эффект, предупредила Царева.

Ранее врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов рассказал, что кошмары могут возникать на фоне посттравматического стрессового расстройства. Но такие сны отличаются тем, что не отпускают долгое время, заставляя возвращаться к приснившемуся сюжету, переживать, зацикливаться на нем, бояться повторения самого сна или его воплощения в реальной жизни.