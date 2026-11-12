Сомнолог Царева: мелатонин может быть опасен для пациентов с аутоиммунными заболеваниями

12 ноября, 15:58Общество
Фото: depositphotos/Farion_O
Мелатонин способен провоцировать яркие сновидения, однако может быть опасен для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, рассказала в беседе с Москвой 24 врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.
Ранее 26-летняя москвичка обратилась в клинику с жалобами на яркие кошмары, спутанность сознания и слуховые галлюцинации перед сном после двух месяцев приема мелатонина. Врач при этом отметил, что некоторые реакции были заявлены в аннотации в качестве редкого побочного эффекта, сообщил телеграм-канал Baza.
По словам Царевой, препараты с мелатонином действительно способны вызывать яркие сновидения, похожие на мультфильмы. Но до сих пор точно не установлено, с чем это может быть связано. Возможно, дело во влиянии на биохимию головного мозга, на некие рецепторы. Но на данный момент нет оснований рассматривать это как грозный симптом, ухудшающий здоровье.
В целом мелатонин положительно влияет на состояние: помогает наладить сон, увеличить его глубину, что в свою очередь меняет в лучшую сторону состояние иммунитета, а также углеводный и жировой обмен.
Однако подбирать препарат, особенно тем, у кого есть какие-то особенности здоровья, лучше вместе с врачом. Специалист учтет возможные риски, взвесит, насколько они перевешивают возможную пользу от приема. Помимо этого, использовать надо лекарственные препараты, которые прошли все этапы сертификации, а не БАДы, которые слабо контролируются. В последних могут быть какие-либо неучтенные примеси, которые сами по себе дадут побочный эффект, предупредила Царева.
Ранее врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов рассказал, что кошмары могут возникать на фоне посттравматического стрессового расстройства. Но такие сны отличаются тем, что не отпускают долгое время, заставляя возвращаться к приснившемуся сюжету, переживать, зацикливаться на нем, бояться повторения самого сна или его воплощения в реальной жизни.