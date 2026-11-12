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12 ноября, 15:03

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Europe 1: в Париже ограбили ювелирный магазин более чем на 1 млн евро

В Париже ограбили ювелирный магазин более чем на 1 млн евро

Фото: legion-media.com/Imago/VCG

Четверо вооруженных злоумышленников совершили ограбление в ювелирном магазине компании De Beers в Париже. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

По ее данным, случай произошел на улице Рю-де-ля-Пэ. У преступников были автоматы Калашникова. Им удалось скрыться.

Предварительно установлено, что ущерб составил более 1 миллиона евро. В настоящее время полиция разыскивает преступников.

Ранее двое неизвестных взяли в заложники управляющего оптовым магазином в городе Витроль на юге Франции и украли более 200 коробок с сигаретами на сумму 700 тысяч евро. Инцидент произошел в департаменте Буш-дю-Рон. Чтобы заставить управляющего выполнять требования, злоумышленники надели на него пояс со взрывчаткой.

Затем они скрылись, погрузив 220 коробок сигарет в фургон. Спустя некоторое время мужчине удалось самостоятельно снять пояс.

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