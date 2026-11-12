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12 ноября, 14:13

Культура

Фильм "Вершина" выйдет в прокат 3 декабря

Фото: кадр из фильма "Вершина"; режиссер – Юрий Быков; производство – Директ, All Media Company, Инвада фильм

Остросюжетный триллер "Вершина" режиссера Юрия Быкова выйдет в российский прокат 3 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе дистрибьюторской компании "Атмосфера кино".

Сценарий картины написал сам режиссер в соавторстве с Саввой Минаевым. По сюжету в лагерь альпинистов прибывает загадочный Дмитрий Зорин, который присоединяется к группе из 10 любителей восхождений. Под руководством трех гидов им предстоит подняться на вершину горы высотой 5,2 тысячи метров. Несмотря на ухудшение погоды, группа отправляется в путь, где ее ждут метели, лавина, дикие животные и конфликты между участниками.

Главную роль исполнил Артем Быстров. Также в фильме снимались Александр Робак, Андрей Смоляков, Мария Денисова, Анна Банщикова, Владимир Канухин, Кирилл Полухин, Иван Фоминов, Петр Баранчеев и Олег Фомин. Производство осуществлялось при поддержке министерства культуры РФ.

Идея фильма возникла у Быкова после собственного восхождения на Эльбрус. Режиссер отметил, что этот опыт заставил его задуматься о том, насколько оправдан риск, связанный с попыткой преодолеть себя.

"Года три-четыре назад я решил пойти в составе группы на вершину Эльбруса. Это специфическое времяпрепровождение. Вроде бы перед тобой красивые пейзажи и горы, но в какой-то момент ты четко понимаешь, что можешь не вернуться", – поделился Быков.

Режиссер отметил, что для простых людей восхождение на вершину – это история о преодолении страхов и стремлении доказать себе свою силу.

"И тут надо четко понимать, что такое восхождение – это всегда риск, что можно не вернуться, погибнуть. А нужно ли умирать ради преодоления себя?" – задумался он.

Режиссер отметил, что под стремлением к вершине также может скрываться желание стать лучшей версией себя и побег от реальности, если в жизни нет любви, эмпатии или смысла.

По его словам, "Вершина" – это история о том, что достичь ее могут лишь те, кто обладает внутренним правом, а оно появляется, когда все страхи и сомнения у подножия горы преодолены. Только с чувством внутренней простоты и ясности можно достичь самой верхней точки.

Россиян также ждет премьера картины "Петров и Васечкин. Герои нашего времени". Выход фильма в российский прокат запланирован на 27 мая 2027 года. Лента посвящена Михаилу Лермонтову и его произведениям. Создатели хотят приурочить выход к последним звонкам в школах.

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