"Мисс Россия – 2025" Анастасия Венза сообщила о помолвке

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Победительница конкурса "Мисс Россия – 2025" Анастасия Венза выходит замуж. О помолвке модель рассказала "СтарХиту" на презентации нового сезона конкурса.

Венза отметила, что носит помолвочное кольцо, которое получила около двух недель назад во время отдыха на Мальдивах. Она отметила, что это стало для нее большой неожиданностью.

"Но пока сильно афишировать это не хочу, пусть останется личным", – призналась модель.

Ранее актер Иван Жидков, известный по сериалу "Солдаты", сделал предложение своей возлюбленной – актрисе Марии Чередниченко. Она призналась, что о готовящемся предложении ничего не знала.

Девушка моложе актера на 17 лет. Разница в возрасте, по словам артиста, пару никогда не смущала: вместе им легко и комфортно.