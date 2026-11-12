Во Франции два гвардейца потеряли сознание на официальном приеме Макрона

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Во Франции два солдата почетной республиканской гвардии потеряли сознание, находясь рядом с президентом страны Эммануэлем Макроном на официальном приеме. Об этом сообщает газета Parisien.

Инцидент произошел вечером 11 ноября у входа в Елисейский дворец во время визита в Париж президента Словакии Петера Пеллегрини. Первый гвардеец упал в обморок еще до того, как лидеры государств успели пожать друг другу руки.

Макрон и несколько человек сразу направились помочь мужчине. После того как гвардейца унесли, Макрон и Пеллегрини вернулись к протокольной части встречи и поприветствовали друг друга. Однако сразу после этого сознание потерял второй гвардеец. Состояние здоровья мужчин сейчас неизвестно.

В ноябре прошлого года во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа с представителями фармкомпаний в Овальном кабинете один из участников потерял сознание. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что здоровье мужчины вне опасности.