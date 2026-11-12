В Барнауле сняли таблички с угрозами о наведении порчи за выброс мусора в городской роще

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Администрация Барнаула сняла объявления, в которых содержались угрозы о наведении порчи за выброс мусора в городской роще. Об этом сообщил комитет по благоустройству города в беседе с изданием "Подъем".

Ранее в Сети распространились фото подобных вывесок с необычными угрозами, они появились на улицах Георгия Исакова, Геодезической и на Солнечной Поляне еще в октябре.

В объявлениях обещали "навести сглаз и импотенцию" на того, кто разбрасывает мусор в лесополосе. Кто их повесил – до сих пор неизвестно.

В комитете по благоустройству Барнаула уточнили, что в этом году администрации Индустриального и Ленинского районов города в рамках заключенных муниципальных контрактов провели работы по ликвидации свалок на территории березовой рощи. Там добавили, что следят за содержанием территории, а мусор вывозят постоянно.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что штраф до 5 тысяч рублей в Подмосковье и до 3 тысяч в Москве ждет тех, кто оставляет после себя мусор на природе. По его словам, в целом за выброшенный в зонах отдыха мусор могут наказать по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами (8.2 КоАП РФ). Она предусматривает штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года – от 3 до 5 тысяч.

Однако за мусор в лесу есть отдельная статья о нарушении правил санитарной безопасности (8.31 КоАП РФ) со штрафом от 2 до 3,5 тысячи рублей. Если же речь идет о лесопарковых зонах, то заплатить придется 5 тысяч.