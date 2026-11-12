В Минцифры заявили о заинтересованности в подземном размещении ЦОД, а не в их релокации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Размещать центры обработки данных (ЦОД) предпочтительнее в России, а не за границей. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на CNews Forum 2026.

По его словам, при выборе между переездом за рубеж и размещением под землей ведомство заинтересовано в последнем варианте.

Ранее сообщалось, что "Ростелеком" работает над созданием подземных ЦОД с повышенным уровнем защиты от внешних угроз. Оператор ведет переговоры о создании такого центра с "Норникелем". Подобные объекты станут наиболее защищенными, поскольку получат три уровня защиты.

Под первым уровнем подразумевается резервная площадка, на которой разместят копии данных на случай повреждения основной инфраструктуры. Второй уровень предполагает переход к распределенной архитектуре, а третий – само заглубленное размещение ЦОДов.

Кроме того, компания "РТК-ЦОД", входящая в контур "Ростелекома" и являющаяся лидером на рынке коммерческих центров обработки данных, уже приступила к аудиту площадей и мощностей своих центров обработки данных в рамках президентского указа о резервировании части ресурсов.

