Структура "Ростелекома" начала аудит для резервирования мощностей в рамках указа Путина

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Компания "РТК-ЦОД", входящая в контур "Ростелекома" и являющаяся лидером на рынке коммерческих центров обработки данных, приступила к аудиту площадей и мощностей своих центров обработки данных (ЦОД) в рамках указа Владимира Путина о резервировании части ресурсов. Об этом ТАСС рассказал GR-директор компании Дмитрий Панышев.

"Указ был подписан сегодня, поэтому мы приступили к оперативному аудиту наших площадей и мощностей. По его итогам мы предоставим актуальные данные в Минцифры в рамках исполнения указа", – отметил он.

Как уточнил представитель "РТК-ЦОД", в компании понимают, что документ был принят в связи с актуальными требованиями. Он также заверил, что организация готова реализовать положения указа в своей зоне ответственности.

При этом документ касается не только коммерческих, но и корпоративных дата-центров, не связанных с госорганами. В них, по мнению Панышева, сосредоточено более 70% всех мощностей.

"Использование этого потенциала позволяет говорить о том, что рынок в целом способен выдержать нагрузку и решить задачу. Соответственно, сформировать резерв в 10% за счет незадействованных или не полностью заполненных стоек вполне по силам для рынка", – добавил GR-директор.

Он также обратил внимание, что отрасль может обеспечить поддержку функционирования ресурсов в России и без временного использования иностранных мощностей, которое допускается в рамках документа.

Говоря о надежности дата-центров "РТК-ЦОД" – как с физической, так и с точки зрения бесперебойности работы, – Панышев подчеркнул, что компания на постоянной основе работает с рисками и совершенствует меры защиты.

Ранее Путин подписал указ о временных мерах по поддержке функционирования на территории РФ информационных ресурсов. Документ подписан в связи с необходимостью принять меры в ответ на недружественные действия некоторых государств. Также указ призван обеспечить поддержку функционирования в РФ информационных ресурсов, владельцами которых являются россияне и российские юридические лица.

Согласно документу, не позднее 10 дней со дня вступления в силу владельцы находящихся в России ЦОД, которые не являются государственными органами, должны осуществлять резервирование 10% имеющихся площадей и мощностей. Они могут использовать резерв и дальше, но он должен быть оперативно предоставлен для работы в России информационных ресурсов.