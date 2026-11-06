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00:41

Политика

Армения может лишиться права голоса в ОДКБ на следующей неделе

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Совет коллективной безопасности ОДКБ может на следующей неделе принять решение о лишении Армении права голоса в организации. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Александр Панкин.

По его словам, Ереван уже более двух лет не платит взносы, поэтому вопрос о временном приостановлении членства может быть рассмотрен на предстоящих мероприятиях.

"Это абсолютно технический момент, предусмотренный уставом, конкретной статьей его. Так что, возможно, будет такой исход, но это зависит от решения президента", – приводит ТАСС слова Панкина.

Замглавы МИД напомнил, что Россия председательствует в ОДКБ и отвечает за всю повестку дня. Он отметил, что вопрос Армении может быть не самым главным, но одним из самых обсуждаемых для публики.

"Будет саммит ОДКБ, ему предшествует тройственная встреча министров иностранных дел, обороны и секретарей Советов безопасности. Вопрос Армении не самый, может быть, главный, но он может быть самым интересным для публики, потому что ОДКБ – это про сотрудничество, совместные задачи и цели", – указал он.

Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интерес республики к ОДКБ исчерпан. В свою очередь, глава армянского МИД Арарат Мирзоян отметил, что страна не рассматривает возвращение к полноценному участию в организации. Он напомнил, что Армения на протяжении долгого времени не участвует в работе ОДКБ, заморозив свое членство.

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