Генсек ОДКБ заявил, что Армения де-факто уже вышла из организации

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Армения сама де-факто уже вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков.

По его словам, ОДКБ направляет документы на внутригосударственное согласование, в том числе в Армению. Однако по каждому вопросу от армянской стороны поступает ответ, что она не участвует в обсуждении и принятии решений, но не возражает против их принятия в ограниченном формате.

"Они не препятствуют нашей работе, работа идет, мы принимаем решения. Они слушают еженедельные доклады, но не участвуют в основных наших мероприятиях, учениях и тому подобное. Поэтому, я думаю, тут как раз статья 25 (Устава ОДКБ. – Прим. ред.). В принципе, они де-факто уже сами вышли", – приводит ТАСС слова Масадыкова.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя в парламенте программу правительства на 2026–2031 годы, заявил, что выступает за исключение республики из ОДКБ и будет доволен, если это произойдет.

Масадыков, в свою очередь, подчеркнул, что решение об исключении Армении из организации находится в компетенции Совета коллективной безопасности, куда входят верховные главнокомандующие стран-участниц.