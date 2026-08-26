Володин обвинил Армению в цинизме из-за ЕАЭС

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Политика Армении, которая заявляет о намерении вступить в Евросоюз и при этом использует возможности ЕАЭС, является циничной, заявил ИС "Вести" председатель Госдумы Вячеслав Володин. Комментарий госдеятеля размещен на его странице в мессенджере MAX.

"Хочется, чтобы Армения не вела лживую политику, потому что, если Армения принимает закон о намерениях вступить в Евросоюз, ну тогда зачем вы используете возможности ЕАЭС? Зачем вы обманываете его участников? Это цинично, это неправильно", – подчеркнул Володин.

Он добавил, что в такой ситуации Армении следует определиться.

"Возьмите и скажите: вы идете в Евросоюз? Идите. Но тогда здесь не нужно получать преференции", – заключил председатель ГД.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика в скором времени начнет процесс подачи заявки на членство в ЕС. Он также сообщил, что был бы доволен исключением страны из ОДКБ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что подача заявки на членство в Евросоюз навредит самой Армении, так как нормы ЕАЭС не соответствуют правовой базе ЕС. Устранение противоречий, по словам представителя Кремля, создаст проблемы. Он также порекомендовал республике вспомнить опыт Турции, которая десятилетиями ждет принятия в ЕС.

