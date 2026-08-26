В ГД предложили ввести выплаты бабушкам и дедушкам за уход за детьми до 7 лет

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Бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за детьми до 7 лет, необходимо ввести ежемесячные выплаты, заявил лидер партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы Сергей Миронов. Документ, направленный министру труда и соцзащиты Антону Котякову, есть в распоряжении ТАСС.

Политик предлагает установить размер выплаты на уровне минимального размера оплаты труда по региону. Право на нее должно возникать при рождении каждого ребенка, а не только первенца.

Он объяснил, что воспитание в семье укрепляет связь ребенка с корнями, а также помогает передать традиции и семейные ценности. Однако, если воспитанием занимается няня, которую нашли в специальном агентстве или на интернет-платформе, то достичь этого нельзя.

По мнению Миронова, такая мера поддержит старшее поколение и семьи экономически, укрепит внутрисемейные связи, создаст дополнительные стимулы для рождения детей и повысит демографический потенциал страны в долгосрочной перспективе.

Ранее депутаты партии "Новые люди" предложили закрепить на федеральном уровне бесплатную услугу "Социальная няня" для семей с детьми до 3 лет. В первую очередь такую помощь должны получать студенческие, многодетные и неполные семьи, а также родители с детьми-инвалидами и семьи, в которых одновременно родились двое и более детей.

