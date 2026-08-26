Семилетнюю девочку ударило током от холодильника с мороженым в Подольске

Фото: МАХ/"Прокуратура Московской области"

Семилетнюю девочку ударило током в одном из магазинов Подольска. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Уточняется, что удар током ребенок получил от холодильника с мороженым. После этого девочку госпитализировали, ей оказана медицинская помощь. Прокуратура, в свою очередь, начала проверку.

"Подольская городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

Отец пострадавшей рассказал РЕН ТВ, что он обратился в полицию после произошедшего.

Ранее подросток получил электротравму от электропастуха в Чишминском районе Башкирии. По предварительным данным, мальчик самостоятельно устанавливал электрическое ограждение, когда его ударило током.

Состояние подростка после случившегося оценили как удовлетворительное. После оказания медицинской помощи в ГКБ № 18 в Уфе его направили на амбулаторное лечение.

