26 августа, 11:09Происшествия
11-летний мальчик задержан за поездку на сцепке вагонов в метро Москвы
Информация о действиях подростка, совершенных на станции "Славянский бульвар", поступила от очевидцев. Прибывшие на место полицейские обнаружили мальчика на платформе. В результате происшествия он не пострадал.
Подросток проживает в Химках. Его доставили в территориальный отдел полиции и передали законному представителю. В отношении матери мальчика составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.
С мальчиком проведена профилактическая беседа. Инспектор по делам несовершеннолетних рассказала о смертельной опасности нахождения на железнодорожных путях, снаружи подвижного состава и вблизи контактного рельса.
Ранее молодой человек в состоянии алкогольного опьянения проехался на хвостовой части вагона поезда в метро Москвы. Теперь ему грозит штраф в размере 20–30 тысяч рублей за умышленное неисполнение требований транспортной безопасности, а также административный арест на срок до 10 суток.
"Московский патруль": молодой человек доехал на сцепке поезда из Москвы до Петербурга