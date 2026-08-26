11-летний мальчик задержан за поездку на сцепке вагонов в метро Москвы

11-летний подросток задержан за поездку на сцепке между вагонами поезда в метро Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Информация о действиях подростка, совершенных на станции "Славянский бульвар", поступила от очевидцев. Прибывшие на место полицейские обнаружили мальчика на платформе. В результате происшествия он не пострадал.

Подросток проживает в Химках. Его доставили в территориальный отдел полиции и передали законному представителю. В отношении матери мальчика составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.

С мальчиком проведена профилактическая беседа. Инспектор по делам несовершеннолетних рассказала о смертельной опасности нахождения на железнодорожных путях, снаружи подвижного состава и вблизи контактного рельса.

Ранее молодой человек в состоянии алкогольного опьянения проехался на хвостовой части вагона поезда в метро Москвы. Теперь ему грозит штраф в размере 20–30 тысяч рублей за умышленное неисполнение требований транспортной безопасности, а также административный арест на срок до 10 суток.

