На западе Украины неизвестные напали на сотрудника ТЦК

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На западе Украины сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) вступил в конфликт с местными жителями и был госпитализирован, сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу областного ТЦК в соцсетях.

Инцидент произошел в Тернополе. Неизвестные повредили служебный автомобиль и забрали личные вещи пострадавшего. Предварительно, при столкновении были использованы ножи и биты, данная информация сейчас проверяется.

Дополнительные наряды полиции восстановили порядок на месте. Ведется выяснение степени тяжести травм сотрудника ТЦК, размера ущерба и личностей нападавших.

Ранее сообщалось, что инцидент в Тернополе начался с того, что сотрудники ТЦК выявили граждан, предположительно уклоняющихся от призыва. В ходе беседы с одним из них к служебной машине стали стекаться люди, которые начали наносить удары по автомобилю и вступать в перепалку с представителями военкомата.

