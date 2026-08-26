Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 09:50

Происшествия

Женщина напала на контролера автобуса в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Женщина напала на контролера автобуса в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным СК, инцидент произошел 19 августа. Контролер ГКУ "Организатор перевозок" выявила в автобусе пассажирку, которая не оплатила проезд. В ответ женщина ударила контролера.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В настоящее время следователи продолжают собирать и закреплять доказательственную базу.

Ранее двое иностранцев напали на контролера в столичном автобусе на Новослободской улице. Женщина выявила безбилетника. Тот направился к выходу из салона, а сотрудница попыталась его остановить. В этот момент другой мужчина, который находился на остановке, забежал в автобус и ударил контролера по затылку.

Жительница Москвы получила 2 года колонии за нападение на контролера

Читайте также


происшествиятранспортгород

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика