Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Женщина напала на контролера автобуса в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным СК, инцидент произошел 19 августа. Контролер ГКУ "Организатор перевозок" выявила в автобусе пассажирку, которая не оплатила проезд. В ответ женщина ударила контролера.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В настоящее время следователи продолжают собирать и закреплять доказательственную базу.

Ранее двое иностранцев напали на контролера в столичном автобусе на Новослободской улице. Женщина выявила безбилетника. Тот направился к выходу из салона, а сотрудница попыталась его остановить. В этот момент другой мужчина, который находился на остановке, забежал в автобус и ударил контролера по затылку.