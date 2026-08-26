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26 августа, 09:21

Мэр Москвы

Собянин: городские службы Москвы восстанавливают соцобъекты в Луганске и Донецке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские службы Москвы продолжают восстанавливать социальные объекты и общественные пространства в Луганске и Донецке, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В Луганске столичные специалисты благоустраивают сквер в центре города. Они приводят в порядок террасы, лестницы, подпорные стены, малые архитектурные формы и дорожки, а также оборудуют энергосберегающее уличное освещение. Завершить работы планируется в сентябре, рассказал градоначальник.

До конца года в Луганске также закончат первый этап капремонта Дворца культуры, которому больше века. Там восстановят несущие конструкции, кровлю и фасад, заменят окна, инженерные сети и системы безопасности.

В Донецке тем временем возрождают парк площадью 16,5 гектара. Там появятся прогулочные зоны, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также веревочный городок, отметил мэр.

Кроме того, московские службы занимаются дорожным ремонтом. В Луганске завершены работы на улице Буденного и прилегающих участках – общая протяженность 7,5 километра. В Донецке отремонтировали 10 объектов дорожного хозяйства, включая проезжую часть и тротуары.

Ранее Собянин заявил, что Москва постоянно помогает Донецку и Луганску, восстанавливая тысячи объектов. Столица старается обеспечить в этих городах такой же уровень жизни, к которому привыкли москвичи. При этом помощь оказывается не разово, а системно.

Собянин: московские специалисты восстанавливают медучреждения в ЛНР и ДНР

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