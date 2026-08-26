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26 августа, 09:33

Происшествия

Семейная ссора в США привела к гибели восьми человек

Фото: depositphotos/Stringer_Image

Восемь человек, включая четверых детей, погибли в результате стрельбы и пожара в американском штате Монтана. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на телеканал ABC, которому поступила информация от местных властей.

Инцидент произошел в городе Биллингс. Полицейские получили сообщение о стрельбе в частном доме, а когда прибыли на место, здание уже было охвачено огнем. По предварительным данным, причиной происшествия стал семейный конфликт.

"Мы считаем, что все началось с семейной ссоры", – заявил шериф округа Йеллоустоун.

Жертвами стали 4 взрослых и 4 детей. Сейчас ведутся работы по извлечению их останков из сгоревшего дома. Подозреваемый был задержан правоохранителями на заднем дворе. По версии следствия, он сам ранил себя до прибытия полицейских. Позже мужчина скончался в больнице.

Ранее в префектуре Фукуока 15-летний школьник облил горючим и поджег собственный дом, в котором спали его родители. Спустя время подросток сам явился в полицию и признался в содеянном. По его словам, на преступление его подтолкнул стресс, связанный с насилием со стороны отца.

По данным следствия, на одном участке полностью сгорели два строения. Отца школьника госпитализировали с ожогами, мать не пострадала. Школьника арестовали по подозрению в поджоге и покушении на жизнь.

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