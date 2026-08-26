Один человек пострадал при атаке БПЛА на Тульскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек пострадал в результате атаки украинских дронов на Тульскую область. Об этом губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил в мессенджере МАХ.

"Минувшей ночью наш регион вновь стал целью украинских беспилотников. В результате падения обломков БПЛА пострадал мужчина. В настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал глава области.

Всего за ночь силы ПВО сбили восемь вражеских беспилотников. Опасность атаки в регионе сохраняется.

Ранее фрагменты БПЛА рухнули на частный дом в Липецкой области, после чего произошел пожар. Погибли два человека – мужчина и 14-летний подросток. Еще две женщины получили ранения, их госпитализировали. На месте ЧП работали экстренные службы.