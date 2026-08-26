Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 04:58

Общество

Единый QR-код для оплаты введут на кассах в России с сентября

Фото: depositphotos/phranai2006@gmail.com

С 1 сентября 2026 года на кассах в России начнет действовать универсальный платежный код (УПК) – единый QR-код для безналичной оплаты товаров и услуг. Соответствующий федеральный закон уже подписан.

Код будет размещаться на терминалах и платежных табличках. Он позволит проводить оплату быстро и безопасно, при этом у клиентов банков сохранятся бонусы, например, кешбэк.

Оплатить покупку можно двумя способами. Первый – отсканировать QR-код камерой телефона или через специальное приложение, затем выбрать приложение банка или другой платежный сервис, проверить сумму и перевести деньги. Второй – внутри приложения банка выбрать сканирование QR-кода, отсканировать его, проверить сумму и совершить перевод.

Переход на УПК будет поэтапным. С 1 сентября 2026 года он заработает для системно значимых банков и их клиентов-предпринимателей с выручкой более 120 миллионов рублей в год. С 1 сентября 2027 года подключатся банки с универсальной лицензией и предприниматели с выручкой от 30 миллионов рублей. С 1 сентября 2028 года единый QR-код начнут использовать все банки и продавцы с выручкой от 20 миллионов рублей в год.

Ранее юрист предупредил, что оставление чека на кассе может создавать условия для правонарушений со стороны мошенников и недобросовестных лиц, поскольку на нем указываются дата и время покупки, адрес магазина, сумма, а также данные программы лояльности.

Кроме того, на чеке могут присутствовать бонусный ID или QR-код с расширенной информацией о покупке. Преступники способны применить эту информацию для звонков от имени банка или магазина.

Цифровым рублем можно будет расплатиться в Москве с 1 сентября

Читайте также


общество

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика