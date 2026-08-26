Единый QR-код для оплаты введут на кассах в России с сентября

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С 1 сентября 2026 года на кассах в России начнет действовать универсальный платежный код (УПК) – единый QR-код для безналичной оплаты товаров и услуг. Соответствующий федеральный закон уже подписан.

Код будет размещаться на терминалах и платежных табличках. Он позволит проводить оплату быстро и безопасно, при этом у клиентов банков сохранятся бонусы, например, кешбэк.

Оплатить покупку можно двумя способами. Первый – отсканировать QR-код камерой телефона или через специальное приложение, затем выбрать приложение банка или другой платежный сервис, проверить сумму и перевести деньги. Второй – внутри приложения банка выбрать сканирование QR-кода, отсканировать его, проверить сумму и совершить перевод.

Переход на УПК будет поэтапным. С 1 сентября 2026 года он заработает для системно значимых банков и их клиентов-предпринимателей с выручкой более 120 миллионов рублей в год. С 1 сентября 2027 года подключатся банки с универсальной лицензией и предприниматели с выручкой от 30 миллионов рублей. С 1 сентября 2028 года единый QR-код начнут использовать все банки и продавцы с выручкой от 20 миллионов рублей в год.

Ранее юрист предупредил, что оставление чека на кассе может создавать условия для правонарушений со стороны мошенников и недобросовестных лиц, поскольку на нем указываются дата и время покупки, адрес магазина, сумма, а также данные программы лояльности.

Кроме того, на чеке могут присутствовать бонусный ID или QR-код с расширенной информацией о покупке. Преступники способны применить эту информацию для звонков от имени банка или магазина.