21 мая, 14:46

Российские банки усилят контроль при внесении крупных сумм наличных

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Центробанк РФ рекомендовал банкам усилить контроль за крупными внесениями наличных. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Мера объясняется риском отмывания доходов, полученных преступным путем.

В частности, банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов. Особое внимание будут обращать на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

При этом, по утверждению ЦБ, такие меры не коснутся физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении и репутации.

Ранее в ЦБ заявили, что россияне в ходе акции "Монетная неделя" вернули в денежный оборот свыше 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. Акция проходила не только в банках и магазинах, но и в кассах ряда пригородных железнодорожных вокзалов.

