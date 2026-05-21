Российские банки усилят контроль при внесении крупных сумм наличных

Центробанк РФ рекомендовал банкам усилить контроль за крупными внесениями наличных. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Мера объясняется риском отмывания доходов, полученных преступным путем.

В частности, банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов. Особое внимание будут обращать на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

При этом, по утверждению ЦБ, такие меры не коснутся физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении и репутации.

Ранее в ЦБ заявили, что россияне в ходе акции "Монетная неделя" вернули в денежный оборот свыше 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. Акция проходила не только в банках и магазинах, но и в кассах ряда пригородных железнодорожных вокзалов.

