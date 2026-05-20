20 мая, 14:15

Экономика

Россияне вернули в оборот более 55 млн монет на сумму почти 252 млн рублей

Фото: depositphotos/blinow61

Россияне в ходе акции "Монетная неделя" вернули в денежный оборот свыше 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Общий вес собранной мелочи составил 252 тонны, что на 2 тонны больше, чем в ходе предыдущей акции в октябре 2025 года. Кроме того, люди обменяли на 7 миллионов рублей больше, чем осенью.

Акция проходила не только в банках и магазинах, но и в кассах ряда пригородных железнодорожных вокзалов. 86,7% от всех сданных монет пришлась на рубли разных номиналов, а остальные 13,3% – на копейки.

В ЦБ напомнили, что некоторые банки и магазины продолжают принимать монеты. Кроме того, для возврата монет в обращение необязательно ждать следующий акции – можно просто расплачиваться ими в повседневной жизни.

Ранее в регуляторе рассказывали, что россияне по итогам 2025 года накопили наличными 17,1 триллиона рублей. Данный показатель стал рекордным. При этом за год объем наличных сбережений в рублевом эквиваленте увеличился на 4,6%. В 2024-м темпы роста достигали не более 0,1%.

