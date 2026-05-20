20 мая, 13:52

Происшествия

Власти Севастополя проверят текущие работы в старых зданиях после ЧП в школе

Фото: телеграм-канал Baza

Власти Севастополя после обрушения балкона в школе № 13 вновь проверят все работы, которые проводятся в старых городских зданиях в рамках реставрации. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев, передает ТАСС.

Губернатор пообещал дать оценку ситуации и наказать виновных в произошедшем.

"Все выводы будут сделаны. <...> Где произошел этот сбой, кто не досмотрел, кто здесь проявил головотяпство на стадии проектирования либо на стадии исполнения проекта. Либо просто не включил вовремя голову, если этого не было в проекте", – заявил Развожаев.

Он также уточнил, что в настоящее время угрозы для жизни несовершеннолетних, которые пострадали при ЧП в школе, нет. По его словам, одному из подростков проводят операцию, его состояние оценивается как тяжелое. Глава Севастополя также сообщил, что двумя другими детьми, которые находятся в тяжелом состоянии, тоже занимаются.

Балкон обрушился в школе № 13 в севастопольском поселке Кача 20 мая. Развожаев заявлял, что перед этим несовершеннолетние вышли на балкон, расположенный на втором этаже, для того чтобы сделать фотографии. В результате пострадали 10 детей, их доставили в больницы с травмами разной степени тяжести.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В региональном главке СК сообщили, что данное образовательное учреждение было введено в эксплуатацию после капремонта в прошлом году.

происшествиярегионы

