05 апреля, 17:35

Происшествия

После обрушения жилого дома в Махачкале возбудили дело

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"

Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения жилого дома в Махачкале. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Дагестану.

Дело возбуждено по статье 293 УК РФ. По версии следствия, должностные лица городской администрации, отвечающие за безопасную эксплуатацию здания, не приняли своевременных мер для предотвращения последствий подтопления и размыва фундамента.

В результате бездействия произошло обрушение дома. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и круг причастных лиц.

Об инциденте на Газопроводной улице стало известно 5 апреля. Причиной послужило размывание фундамента. Представители городской администрации дополнительно сообщили, что в связи с риском обрушения была проведена эвакуация примерно 300 человек из четырех многоквартирных домов, расположенных на улице Айвазовского.

Сильные дожди начались в Дагестане в субботу, 27 марта. Из-за непогоды в Махачкале размыло берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка, в результате чего оказались подтоплены улицы и автомобили.

происшествиярегионы

