Deadline: режиссер "Перл-Харбор" Майкл Бэй снимет фильм о спасении пилотов США в Иране

Режиссер Майкл Бэй и студия Universal Pictures работают над новым фильмом "Эпическая ярость" по мотивам операции по спасению двух американских пилотов F-15E в Иране. Об этом сообщает издание Deadline.

Ожидается, что картина будет основана на предстоящей книге профессора Бостонского университета Миттчела Зукоффа, которую опубликует издание HarperCollins в 2027 году. Над новым фильмом Бэй будет работать совместно с продюсерами Скоттом Гарденхоуром и Эрвином Стоффом.

Бэй известен такими фильмами, как "Перл-Харбор" и "Армагеддон", а также серией фильмов по мотивам франшизы "Трансформеры". Фильмы, созданные при его участии, собрали в мировом прокате 10 миллиардов долларов.

Истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит в небе над Ираном в начале апреля. Одного из двух членов экипажа спасли быстро, поиски второго продолжились. Спустя некоторое время президент США Дональд Трамп подтвердил, что второй пилот находится в безопасности. Он получил ранения, однако с ним все в порядке.