Трамп подтвердил спасение второго пилота сбитого в Иране истребителя F-15E

Второй пилот сбитого над Ираном истребителя F-15E находится в безопасности. Для его спасения была проведена операция, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших... членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником", – подчеркнул он.

По словам главы Белого дома, военные следили за местом расположения пилота на протяжении суток. Трамп уточнил, что пилот получил ранения, однако с ним все в порядке.

"По моему указанию американские военные направили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы забрать его", – написал он.

Трамп добавил, что это стало первым случаем в военной истории, когда двух американских пилотов спасли по отдельности.

3 апреля СМИ сообщили, что силы Ирана уничтожили американский истребитель. Журналисты уточнили, что пилот катапультировался, однако мог попасть в плен. В свою очередь, центральный штаб военного командования "Хатам аль-Анбия" сообщал об уничтожении истребителя F-35.

Позже СМИ указали, что поисковая операция США по спасению пилота сбитого истребителя провалилась. Они добавили, что один из вертолетов, участвовавший в мероприятии, был атакован иранскими ПВО неподалеку от границы и покинул зону операции.

Затем американские телеканалы заявили о спасении одного из двух членов экипажа истребителя. В рамках поисковой операции в центральных и юго-западных районах Ирана заметили самолет C-130 и два вертолета UH-60 Black Hawk.

