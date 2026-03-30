30 марта, 19:08

Политика

В Иране заявили, что США и Израиль атаковали самолет с гумпомощью

Фото: depositphotos/Chalabala

США и Израиль атаковали иранский гражданский самолет, на котором находилась гуманитарная помощь. Об этом сообщает телеканал SNN со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.

Как там уточнили, борт приземлился в аэропорту города Мешхед. Он перевозил медикаменты и медицинское оборудование от нескольких стран.

"Решительно осуждаем американо-израильскую атаку на иранский гражданский самолет", – говорится в сообщении.

Организация призвала расследовать случившееся.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением нефтяных скважин и острова Харк в Персидском заливе, если Тегеран сорвет переговоры об урегулировании конфликта. В свою очередь, первый вице-президент Исламской Республики Мохаммад Реза Ареф предостерег от попыток захвата иранских островов.

При этом Трамп рассказал, что Тегеран согласился с большей частью американского плана по урегулированию конфликта. Он пояснил, что нужно уточнить еще "пару дополнительных нюансов".

План из 15 пунктов по завершению конфликта был передан Ирану через правительство Пакистана, выступающее в качестве посредника. По данным СМИ, Иран в своем ответе на предложение заявил о необходимости прекращения агрессии.

