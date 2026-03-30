В НАТО предупредили о провале наземной операции США в Иране

Наземная операция США на территории Ирана закончится провалом. Такое мнение выразила глава Исследовательского центра НАТО Флоренс Гауб в интервью изданию Handelsblatt.

По ее словам, потенциал авиационных ударов по военным объектам Ирана почти исчерпан. США близки к моменту, когда легитимные цели для атак закончатся.

При таком развитии событий военные эксперты начнут задумываться об атаках по гражданской инфраструктуре. Гауб отметила, что соответствующие призывы уже звучат в Израиле.

Однако переход к атакам на гражданские цели сделает военные действия еще менее популярными среди граждан США, которые и без того не одобряют действия Вашингтона, заключила аналитик.

Ранее председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США в тайне планируют наземную операцию. При этом он также указал, что американская сторона "делает вид, что передает послания о переговорах и диалоге".

Между тем эксперты допускают, что Иран может позволить американским военным высадиться на своей территории и использовать их наземную операцию как ловушку.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам на Ближнем Востоке.